Tra Parma e Como finisce con uno 0-0 senza emozioni
Chi si aspettava spettacolo fra Parma è Como è rimasto deluso, ne è uscito uno scialbo 0-0, con pochissime emozioni. La partita la vince il giovane l'allenatore parmigiano Cuesta, che è riuscito a bloccare ogni iniziativa dei lariani, che si trovano sempre in difficoltà, quando giocano contro squadre chiuse che si difendono. Fabregas presenta la stessa formazione, vincente con la Juventus, ma recupera Diao, Addai e Kuhn che sono in panchina. Il Como parte fluido e veloce, Caqueret in verticale per Morata sulla destra, traversone che passa davanti alla porta, ma Paz e Moreno non ci arrivano. Cutrone cerca il gol dell’ex a tutti i costi, come quando al 12', su rimessa laterale di testa prende la traversa, e riprova sulla respinta, ma Butez è attento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio, Parma e Como non si fanno male: al Tardini finisce 0-0 - (askanews) – Parma e Como si dividono la posta in palio al “Tardini” al termine di una partita combattuta, nervosa, a tratti confusa ma comunque viva fino all’ultimo secondo. Scrive askanews.it
Parma-Como, finisce 0-0 una partita intensa. Dei crociati le occasioni migliori - 85' Fiammata Como, cross di Smolcic per Douvikas, ma la sua incornata è debole, nessun problema per Suzuki. Secondo gazzettadiparma.it
Parma-Como 0-0, risultato e tabellino del match di Serie A - 0 sul campo del Parma e perde l’occasione di agganciare la seconda posizione in classifica. Riporta sport.sky.it