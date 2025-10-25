Tra Parma e Como finisce con uno 0-0 senza emozioni

Chi si aspettava spettacolo fra Parma è Como è rimasto deluso, ne è uscito uno scialbo 0-0, con pochissime emozioni. La partita  la vince il giovane l'allenatore parmigiano Cuesta, che è riuscito a bloccare ogni iniziativa dei lariani, che si trovano sempre in difficoltà, quando giocano contro squadre chiuse che si difendono. Fabregas presenta la stessa formazione, vincente con la Juventus, ma recupera Diao, Addai e Kuhn che sono in panchina. Il Como parte fluido e veloce, Caqueret in verticale per Morata sulla destra, traversone che passa davanti alla porta, ma Paz e Moreno non ci arrivano. Cutrone cerca il gol dell’ex a tutti i costi, come quando al 12', su rimessa laterale di testa prende la traversa, e riprova sulla respinta, ma Butez è attento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

