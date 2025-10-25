Tra onde e traffico | Venezia e Berlino negli scatti dei Bertin

Due città, due sguardi, un dialogo che muta a ogni riflesso: Venezia e Berlino emergono come corpi vivi, tra realtà e astrazione, nelle fotografie di Giovanni e Francesco Bertin. Un itinerario visivo che frantuma l’ordinario e lo ricompone in forme inattese, invitando a ripensare il paesaggio urbano. VeneziaBerlino: profili in movimento Per Giovanni e Francesco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tra onde e traffico: Venezia e Berlino negli scatti dei Bertin

News recenti che potrebbero piacerti

Il mare d’inverno ha una bellezza silenziosa, intima. Al Santamonica la raccontiamo con piatti che profumano di mare, luci soffuse e il suono delle onde a pochi passi. Lascia il traffico del centro e regalati una cena gourmet con vista sul mare, quando Genova - facebook.com Vai su Facebook

Imprese e Cciaa Venezia Giulia al Fruit Logistica di Berlino - Per promuovere il sistema integrato locale, la Camera di commercio Venezia Giulia, attraverso la società in house Aries, ha organizzato la collettiva del sistema logistico portuale nel Padiglione 4. Come scrive ansa.it

Venezia/Berlino. Profili urbani - Profili urbani, una mostra fotografica di Giovanni e Francesco Bertin, padre e figlio (1953 e 1988). Da itinerarinellarte.it