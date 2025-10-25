Tra i big match di giornata spicca Pantano-Acqualagna

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Prima categoria si giocano oggi sei anticipi relativi alla sesta giornata del girone d’andata. Diversi i big match, tra questi Pantano Calcio- Falco Acqualagna ovvero la seconda contro la prima in classifica. Tre i punti di differenza tra le due compagini che hanno iniziato molto bene questo campionato. La capolista Falco, unica imbattuta del raggruppamento in 5 partite ha realizzato 10 gol subendone solo 1, il Pantano dal canto suo è andato a bersaglio 6 volte subendo 3 reti. Arbitra Steeve Belli di Pesaro. Si gioca alle ore 15,30. Atletico Mondolfo 1952- Audax Calcio Piobbico, altra gara importante per la classifica, entrambe le compagini in estate sono state indicate tra le sicure protagoniste del torneo, attualmente il Piobbico ha un punto in più degli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

