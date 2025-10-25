Tra 25 anni il 25% della popolazione avrà 65 anni e la forza lavoratrice scenderà dal 63 al 54% Dati ISTAT

Secondo le stime pubblicate da Istat, nei prossimi venticinque anni la struttura demografica italiana subirà trasformazioni rilevanti. La fascia di popolazione con almeno 65 anni, oggi pari al 24,3%, potrebbe superare il 34% entro il 2050. Parallelamente, la percentuale di individui in età lavorativa (15-64 anni) scenderebbe dal 63,5% al 54,3%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

