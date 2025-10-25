Tra 25 anni il 25% della popolazione avrà 65 anni e la forza lavoratrice scenderà dal 63 al 54% Dati ISTAT

Secondo le stime pubblicate da Istat, nei prossimi venticinque anni la struttura demografica italiana subirà trasformazioni rilevanti. La fascia di popolazione con almeno 65 anni, oggi pari al 24,3%, potrebbe superare il 34% entro il 2050. Parallelamente, la percentuale di individui in età lavorativa (15-64 anni) scenderebbe dal 63,5% al 54,3%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

In dieci anni, spiega l’ente, la popolazione residente nel primo municipio di Roma, quello del centro storico, è scesa del 38%, cioè di oltre 20.000 persone. Intanto, sul web l’offerta di b&b arriva a 35.000 tra case vacanza e mini appartamenti, senza considerar - facebook.com Vai su Facebook

Guarda com’è cambiata la popolazione italiana negli anni: meno lavoratori attivi e più pensionati. Un vero iceberg demografico. Trasforma questa sfida in un'opportunità. Segui in streaming "Dai forma al tuo futuro": https://bmed.it/daiformaaltuofuturo… #Mediol - X Vai su X

Pensione con 25 anni di contributi: come funziona e quanto si prende davvero - Come andare in pensione con 25 anni di contributi e quanto si prende: età, importi, esempi pratici e consigli per aumentare l’assegno. Segnala msn.com

Bergamo, i 25 anni della Fondazione Zaninoni. Nell'ex Principe di Napoli due appartamenti per donne vittime di violenza - Zaninoni, a maggio, ha tagliato il traguardo del 25esimo anniversario dalla sua istituzioni. Riporta bergamo.corriere.it