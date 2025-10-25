Firenze, 25 ottobre 2025 – Sono 19 gli interventi finanziati nell'ambito di un bando regionale da 1 milione di euro per abbattere le barriere a architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica. Il bando in questi giorni è arrivato alla conclusione del suo iter con l'approvazione della graduatoria dei progetti presentati dai Comuni. "E' una risposta significativa - sottolineano in una nota il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessora regionale alle politiche sociali uscente Serena Spinelli - perché migliorerà la qualità della vita di tutte le persone che vivono in questi immobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, un milione contro le barriere architettoniche negli alloggi Erp