Firenze, 25 ottobre 2025 – Valorizzare, salvaguardare e consolidare la torre della Zecca, a Firenze: con questi obiettivi partirà a breve il restauro del monumento storico, il via libera al progetto è contenuto in una delibera dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini e approvata nell'ultima seduta della giunta. L'intervento è da 200.000 euro: tra gli interventi che verranno fatti, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, ci sono la messa in sicurezza e il consolidamento della torre, il risanamento e il restauro delle murature e degli orizzontamenti. “Un restauro – afferma Bettarini – che facciamo nell’ottica dei lavori per mantenere e conservare i resti dell’ultima cerchia delle antiche mura della città di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torre della Zecca Firenze, via agli interventi di consolidamento