Torna l' ora solare | questa notte dovremo spostare le lancette all' indietro

Le giornate si accorciano sempre di più, l'autunno entra nel vivo e torna anche in vigore l'ora solare. Questa notte dovremo spostare le lancette dell'orologio seguendo il motto “primavera avanti, autunno indietro”.Torna l'ora solare 2025Il passaggio all'ora solare avverrà nella notte tra sabato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questa notte torna l’ora solare e le lancette si spostano indietro di un’ora. Ma per il nostro corpo non è solo un cambio d’orario. Secondo il professor Ferini Strambi, anche un’ora può influenzare i ritmi biologici: dal sonno alla digestione, fino agli ormoni. Con - facebook.com Vai su Facebook

A fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora - X Vai su X

Cambio d’ora 2025: quando torna l’ora solare in Italia - Scopriamo quando scatta l’ora solare in Italia nel 2025 e quando riprenderà l’ora legale: stanotte, tra il 25 e il 26 ottobre, lancette indietro. Si legge su alfemminile.com

STANOTTE TORNA L'ORA SOLARE: LANCETTE INDIETRO DI UN'ORA - Il passaggio dall'ora legale all'ora solare segna la fine del periodo estivo, in cui cerchiamo di sfruttare al massimo la luce naturale, risparmiando energia. Segnala oksiena.it

Torna l’ora solare: nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un’ora - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, si dovranno spostare di un’ora indietro le lancette dell’orologio (dalle 3 alle 2 di notte) e si passerà così dall’ora legale all’ora solare che r ... Come scrive monferratowebtv.it