Torna l' ora solare quando si spostano le lancette dell' orologio
Torna l'ora solare nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. Le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indietro di un'ora, dalle tre alle due di notte. Questo vale ovviamente per i ‘vecchi’ dispositivi analogici, quelli digitali come smartphone, smartwatch, tabelet, pc. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
