Torna l’ora solare nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un’ora

Ottobre sta per finire e arriva anche il momento di cambiare l’ora. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indietro di sessanta minuti, dalle 3 alle 2 della notte.L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2026. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

