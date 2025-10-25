Torna l' ora solare lancette indietro di un' ora Il cambio d' orario fa male alla salute?
Questa notte torna l'ora solare. Alle 3 di domenica 26 ottobre 2025 le lancette degli orologi andranno spostate un'ora indietro con il risultato che al mattino ci sarà un'ora di luce in più, mentre di sera farà buio prima. La necessità di cambiare l'ora due volte all'anno è stata spesso motivata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre 2025 torna nuovamente l'ora solare in Italia: alle 03:00 del mattino le lancette si sposteranno indietro di 60 minuti, regalandoci un'ora in più di sonno e andando a metterci in pari con l'arrivo dell'ora legale - facebook.com Vai su Facebook
A fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora - X Vai su X
Cambio d’ora 2025: quando torna l’ora solare in Italia - Scopriamo quando scatta l’ora solare in Italia nel 2025 e quando riprenderà l’ora legale: stanotte, tra il 25 e il 26 ottobre, lancette indietro. Da alfemminile.com
STANOTTE TORNA L'ORA SOLARE: LANCETTE INDIETRO DI UN'ORA - Il passaggio dall'ora legale all'ora solare segna la fine del periodo estivo, in cui cerchiamo di sfruttare al massimo la luce naturale, risparmiando energia. Riporta oksiena.it
Torna l'ora solare: alle tre del mattino di domenica lancette indietro di un'ora - Si guadagna un’ora di luce in più al mattino, ma se ne perde una nel tardo pomeriggio ... Come scrive msn.com