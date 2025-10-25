Torna l' ora solare lancette indietro di un' ora Il cambio d' orario fa male alla salute?

Anconatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte torna l'ora solare. Alle 3 di domenica 26 ottobre 2025 le lancette degli orologi andranno spostate un'ora indietro con il risultato che al mattino ci sarà un'ora di luce in più, mentre di sera farà buio prima. La necessità di cambiare l'ora due volte all'anno è stata spesso motivata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

