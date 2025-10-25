Torna l' ora solare lancette indietro alle 3 di notte Ma cambiare orario ha ancora senso?
Questa notte torna l'ora solare. Alle 3 di domenica 26 ottobre 2025 le lancette degli orologi andranno spostate un'ora indietro con il risultato che al mattino ci sarà un'ora di luce in più, mentre di sera farà buio prima. La necessità di cambiare l'ora due volte all'anno è stata spesso motivata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Questa notte torna l’ora solare. Il cambio dell’ora, come da programma, avverrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 Ottobre A che ora vanno spostate e ci sarà il cambio di orario effettivo: https://fanpa.ge/J0ydp . - facebook.com Vai su Facebook
A fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora - X Vai su X
Domenica 26 ottobre lancette indietro: alle 3 di notte torna l'ora solare - Gli orologi dovranno essere spostati indietro alle 2, il che significa che domenica 26 ci saranno 60 minuti in più: una pratica che si ripete da decenni ... Si legge su rainews.it
Torna l'ora solare, alle 3 lancette indietro di un'ora - Dopo sette mesi stop all'ora legale: prossimo cambio tra 28 e 29 marzo 2026. Lo riporta rainews.it
Questa notte torna l’ora solare: lancette indietro, si dorme un’ora in più - 00 del mattino, le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2. Scrive rivieratime.news