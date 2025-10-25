Torna l’ora solare | i benefici di un' ora di sonno in più

Agi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI -  C'è chi insegue il  tempo perduto, e chi, almeno una notte all'anno, lo ritrova dormendo. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l' ora solare, regalandoci sessanta preziosi minuti di  riposo  in più. Un dono piccolo ma potentissimo per il nostro  cervello, costantemente in debito di  sonno. "Un'ora sola ti vorrei" spiega il professor  Piero Barbanti,  neurologo  e Direttore Unità per la Cura e la Ricerca su  Cefalee e Dolore  dell'IRCCS San Raffaele di Roma e docente di Neurologia Clinica all'Università San Raffaele, "non è soltanto la celebre canzone resa immortale da Ornella Vanoni e Fausto Leali negli anni Sessanta, è anche la richiesta del nostro  cervello, costantemente in debito di  sonno ". 🔗 Leggi su Agi.it

torna l8217ora solare i benefici di un ora di sonno in pi249

© Agi.it - Torna l’ora solare: i benefici di un'ora di sonno in più

Contenuti che potrebbero interessarti

Torna l’ora solare: si dorme un’ora in più, ma i benefici diminuiscono. Quando cambiano le lancette e quali sono gli effetti reali - Alle 3 di mattina in punto, infatti, le lancette degli orologi si sposteranno indietro di un’ora, lasciandosi alle spalle la stag ... Secondo msn.com

torna l8217ora solare beneficiTorna l’ora solare, lancette indietro di un’ora: storia, motivazioni, effetti sulla salute, impatti economici, curiosità - L’appuntamento è atteso tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando le lancette dell’orologio dovranno esser ... Secondo strettoweb.com

torna l8217ora solare beneficiTorna l’ora solare: l’impatto per le tasche dei cittadini e l’ambiente - L’ora legale ha comportato un risparmio di oltre 90 milioni di euro e ha ridotto le emissioni di CO2 di 145 mila tonnellate ... Segnala milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Torna L8217ora Solare Benefici