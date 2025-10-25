Torna l’ora solare | i benefici di un' ora di sonno in più
AGI - C'è chi insegue il tempo perduto, e chi, almeno una notte all'anno, lo ritrova dormendo. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l' ora solare, regalandoci sessanta preziosi minuti di riposo in più. Un dono piccolo ma potentissimo per il nostro cervello, costantemente in debito di sonno. "Un'ora sola ti vorrei" spiega il professor Piero Barbanti, neurologo e Direttore Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell'IRCCS San Raffaele di Roma e docente di Neurologia Clinica all'Università San Raffaele, "non è soltanto la celebre canzone resa immortale da Ornella Vanoni e Fausto Leali negli anni Sessanta, è anche la richiesta del nostro cervello, costantemente in debito di sonno ". 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? CAMBIO DELL'ORA ? Da domenica 26 ottobre torna l'ora solare. Le lancette dovranno essere messe indietro di 1 ora nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
A fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora - X Vai su X
Torna l’ora solare: si dorme un’ora in più, ma i benefici diminuiscono. Quando cambiano le lancette e quali sono gli effetti reali - Alle 3 di mattina in punto, infatti, le lancette degli orologi si sposteranno indietro di un’ora, lasciandosi alle spalle la stag ... Secondo msn.com
Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora: storia, motivazioni, effetti sulla salute, impatti economici, curiosità - L’appuntamento è atteso tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando le lancette dell’orologio dovranno esser ... Secondo strettoweb.com
Torna l’ora solare: l’impatto per le tasche dei cittadini e l’ambiente - L’ora legale ha comportato un risparmio di oltre 90 milioni di euro e ha ridotto le emissioni di CO2 di 145 mila tonnellate ... Segnala milanofinanza.it