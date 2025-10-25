Torna l’ora solare | i benefici di un' ora di sonno in più

AGI - C'è chi insegue il tempo perduto, e chi, almeno una notte all'anno, lo ritrova dormendo. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l' ora solare, regalandoci sessanta preziosi minuti di riposo in più. Un dono piccolo ma potentissimo per il nostro cervello, costantemente in debito di sonno. "Un'ora sola ti vorrei" spiega il professor Piero Barbanti, neurologo e Direttore Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell'IRCCS San Raffaele di Roma e docente di Neurologia Clinica all'Università San Raffaele, "non è soltanto la celebre canzone resa immortale da Ornella Vanoni e Fausto Leali negli anni Sessanta, è anche la richiesta del nostro cervello, costantemente in debito di sonno ". 🔗 Leggi su Agi.it

