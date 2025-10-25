Torna l' ora solare ecco quando spostare le lancette

Vanityfair.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre gli italiani si saluta l’ora legale. Le lancette tornano indietro di 60 minuti. Ecco vantaggi e svantaggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

torna l ora solare ecco quando spostare le lancette

© Vanityfair.it - Torna l'ora solare, ecco quando spostare le lancette

Scopri altri approfondimenti

torna solare spostare lancetteOra solare 2025, stanotte si cambia: a che ora spostare le lancette e come - Le lancette andranno spostate indietro di un’ora, dalle ore 3 di notte andranno posizionate alle ore 2. fanpage.it scrive

torna solare spostare lancetteOra solare 2025, quando spostare le lancette dell'orologio indietro di 60 minuti - Il cambio dell'ora autunnale prevede uno spostamento delle lancette degli orologi un'ora indietro, con le 03:00 che ... Scrive tg24.sky.it

torna solare spostare lancetteStanotte torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora, si dorme di più ma farà buio prima - Alle 3 le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando ale 2. Da youtg.net

Cerca Video su questo argomento: Torna Solare Spostare Lancette