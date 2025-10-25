Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, tornerà l’ora solare: gli italiani non la amano ed il motivo, anzi i motivi, sono piuttosto chiari Nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre tornerà l’ora solare. Nel corso della notte (alle tre), le lancette dei nostri orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora. Dormiremo un’ora di più (almeno la prima notte), ma ci saranno delle variazioni significative: per quanto concerne i nostri ritmi e per il nostro organismo. Non sempre infatti il passaggio dall’ora legale a quella solare è accettato con serenità. – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Torna l’ora solare: cosa cambia nel nostro organismo? E perchè gli italiani la odiano?