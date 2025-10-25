Torna l' ora solare | come spostare le lancette stanotte

Lancette indietro tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. In Spagna, Sanchez preme per un orario unico tutto l'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torna l'ora solare: come spostare le lancette stanotte

? CAMBIO DELL'ORA ? Da domenica 26 ottobre torna l'ora solare. Le lancette dovranno essere messe indietro di 1 ora nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook

A fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora - X Vai su X

Cambio dell’ora ottobre 2025, torna l’ora solare: come e quando spostare le lancette. L’abolizione? Ecco perché il dossier è bloccato da 7 anni - 26 ottobre si torna all'ora solare: l'Italia ha risparmiato 90 milioni durante i 7 mesi di ora legale ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Ora solare 2025, stanotte si cambia: a che ora spostare le lancette e come - Le lancette andranno spostate indietro di un’ora, dalle ore 3 di notte andranno posizionate alle ore 2. Lo riporta fanpage.it

Lancette indietro di un'ora, torna l'ora solare - TOSCANA: Più luce al mattino, ma il tramonto sarà più vicino: tutto pronto per il ritorno dell'orario invernale, nonostante le pressioni per abolirlo ... Da toscanamedianews.it