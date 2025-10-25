torna la festa della zucca a foiano tradizione e gusto

di Laura Lucente Dopo alcuni anni di pausa, della Chiana torna a vestirsi dei colori e dei profumi dell’autunno con il ritorno della storica Festa della Zucca, uno degli appuntamenti più amati e identitari del borgo valdichianese. La manifestazione, in programma oggi e domani, animerà il centro storico con un ricco programma dedicato alla tradizione agricola, al buon cibo e alla convivialità. Promossa dal Comune della Chiana in collaborazione con Confesercenti, Pro Loco, Camera di Commercio di Arezzo-Siena e il sostegno delle associazioni locali, la Festa della Zucca nacque nei primi anni Duemila grazie a un gruppo di coltivatori e appassionati ispirati da esperienze simili nel Nord Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

