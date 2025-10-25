Torna alla luce la targa marmorea di Simone Tasso | segnalazione partita dal Museo dei Tasso di Camerata Cornello

È tornata visibile la targa marmorea dedicata a Simone Tasso (1478-1562), responsabile del servizio postale a Milano nel Cinquecento e tra i più importanti esponenti della casata. La lastra, collocata su una colonna alla destra dell’altare nella chiesa di Santa Maria della Passione a Milano, era stata in parte coperta da un quadro dedicato a don Bosco, fissato con una sostanza simile a colla e gesso. La segnalazione alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano è arrivata dal Museo dei Tasso e della storia postale di Camerata Cornello. A seguito delle verifiche, la Soprintendenza ha confermato la presenza della lapide e ha disposto la rimozione del dipinto, avvenuta nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

