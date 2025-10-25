Torna a tremare l' Irpinia | nuova scossa avvertita anche nel salernitano
Una scossa di terremoto, di magnitudo tra 2.8 e 3.3, è stata registrata alle ore 10.18 sempre nella provincia di Avellino, ma è stata avvertita anche nel salernitano. In particolare, nel capoluogo e in diversi comuni della Valle dell'Irno e dell'Agro nocerino sarnese. Il movimento sismico è stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
