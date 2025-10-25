Torino tensioni tra ProPal e polizia

Servizitelevideo.rai.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.10 Scontri a Torino tra manifestanti pro Pal e forze dell'ordine. E' accaduto in via Accademia delle Scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Dopo qualche attimo di tensione tra le parti sono partiti i contatti e scattate le prime cariche da parte dei carabinieri.Due agenti feriti Fermata e identificata una ragazza. I dimostranti hanno tirato bottiglie contro gli agenti della polizia di Stato. Hanno "fronteggiato con una carica di alleggerimento", dice la Questura torinese.In corso un evento di Forza Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

torino tensioni propal poliziaTorino, scontri fra manifestanti Pro Pal e polizia: manganellata manifestante - (LaPresse) Momenti di tensione fra manifestanti pro Pal in corteo a Torino e forze dell'ordine. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

torino tensioni propal poliziaManifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze ordine - E' accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. ansa.it scrive

Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con la polizia davanti al Museo Egizio - Carica di alleggerimento quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza per raggiungere piazza Carignano dove era in corso un evento di Forza Italia. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Torino Tensioni Propal Polizia