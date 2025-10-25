Torino tensioni tra ProPal e polizia

14.10 Scontri a Torino tra manifestanti pro Pal e forze dell'ordine. E' accaduto in via Accademia delle Scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Dopo qualche attimo di tensione tra le parti sono partiti i contatti e scattate le prime cariche da parte dei carabinieri.Due agenti feriti Fermata e identificata una ragazza. I dimostranti hanno tirato bottiglie contro gli agenti della polizia di Stato. Hanno "fronteggiato con una carica di alleggerimento", dice la Questura torinese.In corso un evento di Forza Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it