Torino tensioni a corteo Pro Gaza | due agenti feriti

Due agenti del reparto mobile della polizia sono rimasti feriti negli scontri avvenuti questa mattina a Torino durante una manifestazione Pro Palestina. Lo si apprende da fonti della Questura. Anche i manifestanti denunciano di avere dei contusi nelle loro fila. "La polizia ha fronteggiato i manifestanti che hanno cercato di giungere in Piazza Carignano. È stata effettuata una carica di alleggerimento all'altezza del Museo Egizio in via Accademia delle Scienze". Fa sapere sempre la Questura torinese in merito alle tensioni nel centro del capoluogo piemontese in concomitanza con un evento di Forza Italia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torino, tensioni a corteo Pro Gaza: due agenti feriti

Leggi anche questi approfondimenti

L’ex sindaca di Torino lascia la vicepresidenza del M5S tra accuse, tensioni e isolamento. Un gesto politico che apre scenari di opposizione interna - facebook.com Vai su Facebook

Notte di tensioni a Torino, riunito Comitato ordine pubblico. Ingente la conta dei danni causati ieri sera dai manifestanti #ANSA - X Vai su X

Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze dell'ordine davanti al Museo Egizio - E' accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Si legge su ilmessaggero.it

Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze ordine - E' accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Secondo ansa.it

Corteo pro Pal a Torino, la carica di polizia e carabinieri - Dopo la carica di polizia e carabinieri, il corteo ha ripreso a marciare per le strade del centro. Da msn.com