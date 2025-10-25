Torino scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell' ordine
Scontri a Torino tra un gruppo di manifestanti pro-Pal e le forze dell'ordine. Il contatto è avvenuto in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Una ragazza è stata fermata e identificata. I dimostranti hanno tirato bottiglie contro la polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
