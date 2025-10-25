Torino maxi operazione contro la pedopornografia online | 5 arresti e sequestri

(LaPresse) Nell’ambito delle attività della Polizia di Stato a tutela dei minori, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) di Torino ha concluso una importante operazione di contrasto alla pedopornografia online. L’azione ha portato all’arresto di 5 persone in flagranza di reato ai sensi degli articoli 600 ter e 600 quater c.p. e alla denuncia in stato di libertà di altri 5 soggetti. A carico degli indagati è stato sequestrato materiale informatico utilizzato per la detenzione e la distribuzione di contenuti illeciti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, maxi operazione contro la pedopornografia online: 5 arresti e sequestri

