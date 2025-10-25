Torino iniziano i lavori per l’installazione dei semafori poi sarà trasformata tutta piazza Baldissera

Nei giorni scorso a Torino sono iniziati i lavori per la posa del nuovo impianto semaforico in piazza Baldissera. L’intervento trasformerà l’attuale rotatoria in un incrocio regolato da sei semafori, migliorando la gestione dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili, e porterà al ripristino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it