Torino iniziano i lavori per l’installazione dei semafori poi sarà trasformata tutta piazza Baldissera

Torinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorso a Torino sono iniziati i lavori per la posa del nuovo impianto semaforico in piazza Baldissera. L’intervento trasformerà l’attuale rotatoria in un incrocio regolato da sei semafori, migliorando la gestione dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili, e porterà al ripristino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

torino iniziano lavori l8217installazioneTorino, iniziano i lavori per l’installazione dei semafori poi sarà trasformata tutta piazza Baldissera - I semafori entreranno in funzione solo quando saranno completati anche i lavori dell’infrastruttura tranviaria ... Riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Iniziano Lavori L8217installazione