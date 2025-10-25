Torino cori contro gli esponenti di Forza Italia poi da piazza Castello parte il corteo pro Pal

Torinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le proteste contro i ministri impegnati al Teatro Carignano per gli Stati Generali della Casa organizzati da Forza Italia, i propal sono partiti da piazza Castello per un corteo non autorizzato. “Bloccheremo il ministro Tajani”, si leggeva nell'annuncio della mobilitazione.Il ritrovo in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

torino cori contro esponentiTorino, la protesta pro Pal contro i ministri Tajani e Bernini: trecento in piazza Castello. Corteo partito, c'è timori di scontri - Nel mirino gli Stati generali della casa al teatro Carignano. Riporta torino.corriere.it

torino cori contro esponentiAskatasuna di Torino, focolaio di tubercolosi alla scuola occupata Neruda: "I centri sociali mettono a rischio la salute pubblica" - A Torino, un focolaio di tubercolosi si sta diffondendo all’interno dell’ex scuola Neruda di via Cirié, da tempo occupata anche da persone vicine al centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherit ... torinotoday.it scrive

torino cori contro esponentiPresidio pro-Pal a Torino contro la conferenza di Forza Italia sulla casa - Le forze dell’ordine presidiano gli accessi a piazza Carignano, dove è atteso Tajani Mattinata di t ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Cori Contro Esponenti