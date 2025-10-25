Torino accende le ‘Luci d' Artista’ con quattro nuove opere

Torino rinnova la tradizione delle Luci d'Artista: si è acceso ieri sera, venerdì 24 ottobre, il grande museo luminoso a cielo aperto giunto alla 28esima edizione, che illuminerà la città fino all'11 gennaio con 32 installazioni luminose, fra cui quattro novità realizzate da artisti di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torino accende le ‘Luci d'Artista’ con quattro nuove opere

