Torino accende le ‘Luci d' Artista’ con quattro nuove opere

Tg24.sky.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino rinnova la tradizione delle Luci d'Artista: si è acceso ieri sera, venerdì 24 ottobre, il grande museo luminoso a cielo aperto giunto alla 28esima edizione, che illuminerà la città fino all'11 gennaio con 32 installazioni luminose, fra cui quattro novità realizzate da artisti di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

torino accende le 8216luci d artista8217 con quattro nuove opere

© Tg24.sky.it - Torino accende le ‘Luci d'Artista’ con quattro nuove opere

News recenti che potrebbero piacerti

torino accende 8216luci dTorino accende le ‘Luci d'Artista’ con quattro nuove opere - Torino rinnova la tradizione delle Luci d'Artista: si è acceso ieri sera, venerdì 24 ottobre, il grande museo luminoso a cielo aperto giunto alla 28esima edizione, che illuminerà la città fino all'11 ... Scrive tg24.sky.it

torino accende 8216luci dWeekend a Torino del 25 e 26 ottobre, cosa fare? Buonissima, Luci d’Artista, concerti e sagre da non perdere - Eventi, concerti, mostre e sagre: scopri cosa fare a Torino e dintorni nel weekend tra arte, musica, teatro e gusto con la nostra Agenda Eventi. Si legge su mentelocale.it

torino accende 8216luci dTorino si illumina con le nuove Luci d’Artista: neon di Tracey Emin, Patti Smith e opere esclusive per un evento internazionale - Torino accende la 28esima edizione di «Luci d’Artista» con nuove installazioni di artisti internazionali e collaborazioni europee, fino all’11 gennaio 2026 ... Da torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Accende 8216luci D