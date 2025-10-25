Tor Marancia finiti i lavori per il terzo accesso al polmone verde

Sono finiti i lavori di realizzazione dell’Afa 1, il terzo accesso al parco di Tor Marancia, da piazza Lante, che il Comune vuole intitolare ad Antonio Cederna. L’inaugurazione, con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dovrebbe essere ormai una questione di giorni.Il nuovo accesso al parcoSi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

