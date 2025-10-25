Tonno spiaggiato a lido Rossello forse ucciso da un amo
Un tonno si è spiaggiato a lido Rossello. Il pesce è morto, a quanto pare, direttamente sulla battigia di Realmonte. Forse ha un amo in gola. MareAmico, l'associazione ambientalista di Agrigento, appresa la notizia, ha subito contattato la Capitaneria di Porto Empedocle ed ha documentato anche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Turisti ricoverati in ospedale dopo aver mangiato tonno in un lido: cosa sappiamo finora - L’estate 2025 in Italia si sta rivelando particolarmente difficile sul fronte delle intossicazioni alimentari. Da greenme.it
Intossicati dopo un pranzo di tonno in un lido a Formia: sviene una donna, la spiaggia si riempie di ambulanze. In dieci finiscono all'ospedale - Dieci persone intossicate da tonno durante un pranzo in un noto stabilimento balneare sul litorale formiano di Gianola. Scrive ilmessaggero.it