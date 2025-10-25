Tonali e il filo che non si spezza | Newcastle lo blinda ma il sogno Milan resta vivo

Certe firme pesano più di un gol. Sandro Tonali, ex simbolo del Milan, ha deciso di legarsi al Newcastle fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Un rinnovo che arriva nel silenzio dei mesi difficili, quando il centrocampista era fermo per la nota squalifica, e che oggi assume il valore di una dichiarazione d’amore verso il progetto dei Magpies. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo è stato siglato di nascosto, quasi a proteggere un gesto di fiducia reciproca in un momento di vulnerabilità. Il club inglese, che considera Tonali un pilastro tecnico e simbolico, ha scelto di blindarlo nel periodo più complesso della sua carriera: un messaggio forte, di quelli che non ammettono fraintendimenti. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Tonali e il filo che non si spezza: Newcastle lo blinda, ma il sogno Milan resta vivo

