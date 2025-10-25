Tonali cosa stavi facendo | sfiora il gol da angolo impossibile

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli highlights di Newcastle-Fulham 2-1: gol di Murphy, pari di Lukic e stoccata vincente di Guimaraes al 90'. Sandro Tonali entra al 61' e ha subito un grande impatto, sfiorando un super gol da posizione defilata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

