Gli highlights di Newcastle-Fulham 2-1: gol di Murphy, pari di Lukic e stoccata vincente di Guimaraes al 90'. Sandro Tonali entra al 61' e ha subito un grande impatto, sfiorando un super gol da posizione defilata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tonali, cosa stavi facendo: sfiora il gol da angolo impossibile