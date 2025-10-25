Tommaso Brugnami ha un futuro radioso di fronte a sé: testa sulle spalle, solidità, freddezza, grinta, caparbietà, fermezza. Doti di un ragazzo di appena 19 anni, ma già maturo, ponderato, sicuro e consapevole di quali sono i propri mezzi, le proprie potenzialità, i propri obiettivi per i prossimi. Il marchigiano aveva ampiamente convinto nelle qualificazioni dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica, ma nella finale al volteggio ha alzato ulteriormente l’asticella: non era semplice alla prima esperienza iridata tra i grandi e con una concorrenza smodata, invece l’azzurro si è rivelato impeccabile e ha fatto sognare tutta l’Italia con una prova da bacio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tommaso Brugnami fa sognare l'Italia: bronzo accarezzato ai Mondiali! Millesimi beffardi, il futuro è azzurro