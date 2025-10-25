Tokyo sul Tevere Tre giorni di cucina spettacoli e atmosfere del Giappone anni Ottanta

Sarà come fare una passeggiata in un quartiere di Tokyo. Fermandosi a mangiare in un izakaya, le osterie popolari giapponesi dove ci si va per una cena poco costosa dopo il lavoro.

Tokyo sul Tevere. Tre giorni di cucina, spettacoli e atmosfere del Giappone anni Ottanta - Al Kizuna Expo non c’è solo la parte “food”: si potrà assistere a spettacoli di danze tipiche, teatro, arti marziali e partecipare a workshop di origami e decorazioni. Riporta ilfoglio.it