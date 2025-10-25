Tirapugni nascosto all’interno del borsello

Veneziatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva un tirapugni nascosto allinterno del borsello. Vanno avanti con costanza i controlli della polizia locale di San Donà di Piave in piazza IV Novembre e nelle zone circostanti, a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno interessato l’area. Circa un mese fa si era infatti verificato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tirapugni nascosto all8217interno borselloTirapugni nascosto all’interno del borsello - L’attività della polizia locale a San Donà si sta concentrando su un presidio costante del territorio, con controlli rafforzati soprattutto nell ... Riporta veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tirapugni Nascosto All8217interno Borsello