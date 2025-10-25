Tirapugni nascosto all’interno del borsello
Aveva un tirapugni nascosto all’interno del borsello. Vanno avanti con costanza i controlli della polizia locale di San Donà di Piave in piazza IV Novembre e nelle zone circostanti, a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno interessato l’area. Circa un mese fa si era infatti verificato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Nel match Acireale - Gela spettatore tenta di entrare allo stadio con un tirapugni nascosto: denunciato dalla Polizia - facebook.com Vai su Facebook
Tirapugni nascosto all’interno del borsello - L’attività della polizia locale a San Donà si sta concentrando su un presidio costante del territorio, con controlli rafforzati soprattutto nell ... Riporta veneziatoday.it