Aveva un tirapugni nascosto all’interno del borsello. Vanno avanti con costanza i controlli della polizia locale di San Donà di Piave in piazza IV Novembre e nelle zone circostanti, a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno interessato l’area. Circa un mese fa si era infatti verificato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it