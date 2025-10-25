Tirapugni nascosto all’interno del borsello

Aveva un tirapugni nascosto all’interno del borsello. Vanno avanti con costanza i controlli della polizia locale di San Donà di Piave in piazza IV Novembre e nelle zone circostanti, a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno interessato l’area. Circa un mese fa si era infatti verificato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nel match Acireale - Gela spettatore tenta di entrare allo stadio con un tirapugni nascosto: denunciato dalla Polizia - facebook.com Vai su Facebook

In tasca un tirapugni, daspo e multe ai giovani - Un tirapugni nascosto in un borsello, venti persone identificate, un daspo urbano e una sanzione per guida in stato di ebbrezza: è il bilancio di una settimana di controlli ad alta visibilità della po ... Lo riporta polesine24.it