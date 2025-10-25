Tirano in ballo Roberto Baggio l’accusa è pesantissima | che batosta

Roberto Baggio è stato tirato in mezzo all’improvviso: l’accusa è davvero pesante, i tifosi sono senza parole. Quando si parla dei grandi calciatori italiani che hanno scritto pagine indelebili nella storia di questo sport è impossibile non pensare subito a Roberto Baggio. In tanti anni di carriera il Divin Codino ha regalato emozioni indescrivibili in tutte le squadre in cui ha giocato: i ricordi più belli sono ovviamente legati alla maglia azzurra, nonostante il rigore sbagliato a Pasadena nella finale del Mondiale 1994 contro il Brasile. Roberto Baggio è uno dei pochi giocatori (in tutto 11) che hanno indossato le maglie di Juventus, Milan e Inter. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Tirano in ballo Roberto Baggio, l’accusa è pesantissima: che batosta

