Tifosi preoccupati come sta De Bruyne? Le ultime dopo Napoli-Inter
Dopo aver messo la firma su Napoli-Inter, Kevin De Bruyne è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Un problema fisico accusato subito dopo aver calciato il penalty che ha portato in vantaggio proprio il Napoli di Antonio Conte. Come sta il giocatore belga? Napoli-Inter, come sta De Bruyne? Le ultime. Ora i tifosi sono preoccupati e si chiedono come sta l’ex campione del Manchester City. La giornalista Federica Zille ha parlato ai microfoni di DAZN, provando a dare le ultime sulle condizioni di De Bruyne: “Una prima diagnosi cauta è di un risentimento muscolare alla coscia destra, per quanto lo abbiamo visto sofferente, per come sia uscito, avendolo visto in stampelle. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Castrovilli: "Siamo preoccupati, qualcuno sta sentendo di più la piazza di #Bari. Siamo forti, tifosi fin troppo pazienti" - X Vai su X
?Juve, il procedimento Uefa sul FPF è un problema? Cosa sappiamo e il retroscena sull'annuncio (Tuttosport) "I tifosi della Juventus devono essere preoccupati per il procedimento Uefa sul FairPlay finanziario di cui si appreso ieri? Oggi se n'è parlato - facebook.com Vai su Facebook