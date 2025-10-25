Tifosi Napoli da applausi | cosa succederà contro l’Inter dopo la disfatta Champions

In casa Napoli cresce l’attesa per il fischio d’inizio della sfida contro l’ Inter, il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 18:00. È ancora cocente la delusione dopo la sconfitta nell’ultimo turno di Serie A contro il Torino e, soprattutto, in seguito alla pesante goleada subita in UEFA Champions League dal PSV Eindhoven. Ora, però, l’imperativo è guardare avanti: l’incrocio contro i nerazzurri è l’occasione per dare una svolta importante a quest’ultimo periodo tutt’altro che positivo. Ne sono consapevoli gli stessi sostenitori di fede azzurra, pronti a rispondere ancora una volta presente allo stadio Diego Armando Maradona: su TicketOne, infatti, non risultano più biglietti disponibili, a dimostrazione di come il colpo d’occhio previsto è quello ormai consueto all’ombra del Vesuvio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Tifosi Napoli da applausi: cosa succederà contro l’Inter dopo la disfatta Champions

