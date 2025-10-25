Ti presenti forse ai tuoi familiari? No ma cosa festeggiamo? La famiglia

Ilfoglio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ho questo maledetto senso milanese dell’orario. Così arrivo alla festa per primo, nonostante mi sia perso più volte nel buio delle viuzze sterrate di La Confiance, lungo la strada che dall’est sale. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

ti presenti forse ai tuoi familiari no ma cosa festeggiamo la famiglia

© Ilfoglio.it - Ti presenti forse ai tuoi familiari? No, ma cosa festeggiamo? La famiglia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

presenti forse tuoi familiariTi presenti forse ai tuoi familiari? No, ma cosa festeggiamo? La famiglia - Dopo essersi sentito inizialmente estraneo, capisce che lì non servono presentazioni: "se qualcuno ti domanda chi sei, è com ... Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Presenti Forse Tuoi Familiari