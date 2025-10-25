Inter, Thuram è imprescindibile I nerazzurri stanno giocando il big match di Napoli senza la loro freccia più acuminata in attacco: Marcus Thuram. L’attaccante francese è fuori dai giochi a causa di un leggero affaticamento ai flessori, un infortunio che, seppur non grave, ha costretto lo staff tecnico a una gestione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Thuram: Ritorno Cauto per Blindare l’Attacco