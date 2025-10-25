Thomas Ceccon ancora 2° in Coppa del Mondo | Kos sta diventando un problema Viberti sfiora il podio
Calato il sipario sul secondo giorno di gare nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Toronto (Canada) gli spunti non sono mancati e in casa Italia Thomas Ceccon continua a timbrare il cartellino. Il campione vicentino, dopo aver colto la piazza d’onore nei 200 dorso col nuovo record italiano, è giunto secondo nei 50 in 22.93 (nuovo personal-best) alle spalle nuovamente dell’ungherese Hubert Kos. Il magiaro è il personaggio di questo circuito, visto il record del mondo firmato ieri nella distanza citata e a segno in questo caso in 22.67. A completare il podio è stato il polacco Kacper Stokowski (23. 🔗 Leggi su Oasport.it
