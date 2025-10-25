This is me amarcord Lorella | record per Toffanin

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“This is Me” Canale 5) Merito, competizione, un po’ di sano social darwinismo, umiltà, impegno e fatica: bestemmie per una sinistra tutta appiattita sulle castrazioni woke del talento e la sindacalizzazione di qualsiasi forma di espressione artistica. Valori che invece sottendono la filosofia di Mediaset e che stanno alla base di tanti programmi come Amici, Tú sí que vales o Io canto. This is Me, condotto dalla Toffanin, su Canale 5 è incentrato sul racconto del talento e dell’impegno. Mercoledì la seconda puntata della seconda edizione è stata vista da 2,9 milioni di spettatori col 21. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - This is me, amarcord Lorella: record per Toffanin

