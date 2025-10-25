Poco più di cinque mesi fa, condivisero l’esperienza dell’intervento chirurgico: entrambi per risolvere un problema di pubalgia che li aveva condizionati nella seconda parte della stagione. Correva il 27 maggio scorso, a pochi giorni di distanza dal termine della passata stagione e sarebbero stati operati prima se la corsa in Coppa Italia e un quarto posto in bilico fino alle ultime curve non li avessero portati a voler stringere i denti. Dal letto d’ospedale a una notte storica: gol e assist per Dallinga, gol del vantaggio per Odgaard, che hanno regalato al Bologna un successo atteso da circa 26 anni: perché era dal 1999 che il Bologna non si regalava una vittoria in Europa (dal 2002 considerando l’Intertoto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Thijs-Jens, dall’ospedale alle stelle. Ecco i gemelli del gol e del destino