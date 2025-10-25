The Lost Bus | la storia vera dietro l’eroica evacuazione del Camp Fire del 2018
The Lost Bus di Paul Greengrass racconta una storia vera di straordinario eroismo durante il più devastante incendio boschivo della California. Il Camp Fire del 2018 nella contea di Butte, in California, è stato l’incendio boschivo più mortale e distruttivo nella storia dello Stato. L’incendio ha causato molte tragedie all’interno dello Stato, ma ci sono stati anche momenti di coraggio esemplari, tra cui uno messo in evidenza in questo film. The Lost Bus è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2025 e ha avuto una distribuzione limitata nelle sale il 19 settembre 2025, prima di essere trasmesso in anteprima su Apple TV+. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
News recenti che potrebbero piacerti
Posti da sogno...dove trovarli...I've lost on you... Per l'hastag #valorizzoilterritorio stasera siamo virtualmente insieme a Trebisacce, in provincia di Cosenza: il gioiello dell’Alto Ionio tra storia, mare e tradizioni. Un borgo affacciato affacciato sul Mar Ionio, con un - facebook.com Vai su Facebook
The Lost Bus: un teso survival-movie sull’incendio che ha devastato la California – Recensione - Il film ha inizio l'8 novembre del 2018 nella cittadina di Paradise, in California. Lo riporta superguidatv.it
In The Lost Bus Paul Greengrass ricostruisce l'incendio più distruttivo della California con rigore e umanità - Il disaster movie atipico con Matthew McConaughey nei panni di un antieroe in cerca di redenzione è arrivato su Apple Tv+ ... wired.it scrive
The Lost Bus: un nuovo il trailer ufficiale del film con Matthew McConaughey diretto da Paul Greengrass - Il nuovo film Apple Original e tratto da una storia vera è stato presentato con successo a Toronto, e debutterà in streaming su Apple TV+ il 3 ottobre prossimo. Lo riporta comingsoon.it