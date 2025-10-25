The Lost Bus | la storia vera dietro l’eroica evacuazione del Camp Fire del 2018

The Lost Bus di Paul Greengrass racconta una storia vera di straordinario eroismo durante il più devastante incendio boschivo della California. Il Camp Fire del 2018 nella contea di Butte, in California, è stato l’incendio boschivo più mortale e distruttivo nella storia dello Stato. L’incendio ha causato molte tragedie all’interno dello Stato, ma ci sono stati anche momenti di coraggio esemplari, tra cui uno messo in evidenza in questo film. The Lost Bus è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2025 e ha avuto una distribuzione limitata nelle sale il 19 settembre 2025, prima di essere trasmesso in anteprima su Apple TV+. 🔗 Leggi su Cinefilos.it