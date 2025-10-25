The Informer – Tre secondi per sopravvivere | la spiegazione del finale del film

Negli ultimi anni, Joel Kinnaman è emerso come il nuovo eroe d’azione intellettuale grazie alle sue interpretazioni cerebrali ma divertenti in progetti come “ Suicide Squad ”, “ Edge of Winter ”, “ Altered Carbon ” e “ Hanna ”. In The InformerTre secondi per sopravvivere ( qui la recensione ), interpreta un veterano militare che viene condannato al carcere dopo aver ucciso accidentalmente un uomo mentre cercava di proteggere sua moglie. Mentre sta scontando la pena, l’FBI lo contatta e lo recluta per infiltrarsi nella mafia polacca. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

