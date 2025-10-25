Thailandia morta a 93 anni la regina madre Sirikit

(Adnkronos) – E' morta a 93 anni la regina madre della Thailandia, madre di Vajiralongkorn. La famiglia reale ha dato notizia del decesso dopo che il 17 ottobre c'era stato un peggioramento delle condizioni di salute dell'ex regina Sirikit a causa di un'infezione del sangue. "E' venuta a mancare serenamente il 24 ottobre 2025, alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Il primato spetta al sovrano della Thailandia, Maha Vajiralongkorn, salito al trono nel 2016 come Rama X, con un patrimonio da oltre 43 miliardi di dollari - facebook.com Vai su Facebook

È morta a 93 anni l’ex regina Sirikit della Thailandia - Venerdì è morta a Bangkok a 93 anni la regina madre Sirikit, moglie dell’ex re della Thailandia Bhumibol Adulyadej (Rama IX), morto nel 2016, e madre dell’attuale re Maha Vajiralongkorn (Rama X). Come scrive ilpost.it

Morta la Regina Madre di Thailandia, Sirikit: aveva 93 anni - La Regina Madre di Thailandia, Sirikit, è morta a 93 anni a causa di un’infezione al sangue: sin dagli anni ’60, aveva rivoluzionato il Paese ... Scrive dilei.it

È morta a 93 anni la regina madre di Thailandia Sirikit - L'ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e moglie del monarca più longevo nella storia della nazione, è morta a 93 anni. msn.com scrive