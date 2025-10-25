Thailandia morta a 93 anni la Regina Madre Sirikit | il popolo in lutto

La Regina Madre Sirikit della Thailandia è morta il 24 ottobre 2025 all’età di 93 anni. Sirikit supervisionava i progetti reali per aiutare i poveri delle zone rurali, preservare l’artigianato tradizionale e proteggere l’ambiente. Un piccolo gruppo di persone in lutto vestite di nero e con in mano i ritratti della defunta Regina Madre si sono riuniti fuori dall’ospedale di Chulalongkorn sabato mattina, dove era in cura per un’infezione del sangue. Questo articolo Thailandia, morta a 93 anni la Regina Madre Sirikit: il popolo in lutto proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

