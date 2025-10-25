Terrore e soprusi a Ravenna contro un disabile costretto a fuggire di casa 50enne arrestato
Un tunisino arrestato a Ravenna per atti persecutori: perseguitava e maltrattava un uomo disabile, costringendolo a lasciare la casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’arresto segna la fine di una storia familiare segnata da anni di soprusi, paura e disperazione - facebook.com Vai su Facebook
Terrore e soprusi a Ravenna contro un disabile costretto a fuggire di casa, 50enne arrestato - Un tunisino arrestato a Ravenna per atti persecutori: perseguitava e maltrattava un uomo disabile, costringendolo a lasciare la casa. Si legge su virgilio.it