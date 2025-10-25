Terrifier 4 | l' interprete di Art il Clown promette un finale folle per la saga horror

David Howard Thornton ha parlato dell'atteso sequel che svelerà anche le origini del villain, progetto attualmente in fase di sviluppo. I fan del genere horror stanno attendendo con curiosità nuove anticipazioni su Terrifier 4, il nuovo sequel dedicato alle sanguinose vicende con al centro Art il Clown. Il protagonista David Howard Thornton, in una recente intervista, ha ora regalato qualche spoiler che renderà felici gli spettatori. Le prime anticipazioni su Terrifier 4 Il franchise di Terrifier si concluderà proprio con il quarto capitolo che permetterà inoltre di scoprire le origini del killer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Terrifier 4: l'interprete di Art il Clown promette un finale "folle" per la saga horror

