Terribile scontro auto-moto | ragazzo di 20 anni muore sul colpo

Bresciatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sulle strade di Prevalle, dove un ragazzo di appena vent’anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto sabato pomeriggio, intorno alle 14:30, in via Italia. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

