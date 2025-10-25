Terribile incidente nella notte a Roma morta una ragazza di 20 anni
AGI - Una ragazza di 20 anni è morta, mentre altri due, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente stradale che ha coinvolto due auto, nella tarda serata di venerdì, in piazza dei Navigatori, a Roma, nel quartiere Ostiense nei pressi della Cristoforo Colombo. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato intorno alle 22 sul posto le squadre Eur 11A e Ostiense 7A e i ragazzi sono stati estratti dalle auto. Sono stati tutti trasportati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118. In corso indagini del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale per verificare se fosse in corso una gara tra auto ad alta velocità. 🔗 Leggi su Agi.it
