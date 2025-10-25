Terribile incidente nella notte a Roma morta una ragazza di 20 anni Tra le ipotesi una g

Agi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Una ragazza di 20 anni è morta, mentre altri due, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente stradale che ha coinvolto due auto, nella tarda serata di venerdì, in piazza dei Navigatori, a Roma, nel quartiere Ostiense nei pressi della Cristoforo Colombo. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato intorno alle 22 sul posto le squadre Eur 11A e Ostiense 7A e i ragazzi sono stati estratti dalle auto. Sono stati tutti trasportati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118. In corso indagini del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale per verificare se fosse in corso una gara tra auto ad alta velocità. 🔗 Leggi su Agi.it

terribile incidente nella notte a roma morta una ragazza di 20 anni tra le ipotesi una g

© Agi.it - Terribile incidente nella notte a Roma, morta una ragazza di 20 anni. Tra le ipotesi una g...

Argomenti simili trattati di recente

terribile incidente notte romaRoma, terribile incidente sulla Colombo: una ragazza morta e due feriti in codice rosso - Una ragazza è morta e due feriti: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Roma, sulla via Cristoforo Colombo. Lo riporta msn.com

terribile incidente notte romaMorta una ragazza in un terribile incidente in piazza dei Navigatori, a Roma - Incidenti stradali a Roma: una vittima e diversi feriti in codice rosso Notte di incidenti nella Capitale. Come scrive castellinotizie.it

terribile incidente notte romaRoma, terribile incidente: muore una ragazza 20enne, gravi 2 giovani. Ipotesi: gara di velocità - Lo scontro in via Cristoforo Colombo, i Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere un giovane e due ragazze. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Terribile Incidente Notte Roma